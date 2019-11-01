Son Dakika Haberleri: Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak
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Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak

7 saat önce

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından gelişme ve büyüme potansiyeli olan, gelecek vadeden şirketlere yönelik hazırlanan Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak.

Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak, System.String[]

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından gelişme ve büyüme potansiyeli olan, gelecek vadeden şirketlere yönelik hazırlanan Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Kurumsal Dönüşüm Programı ile şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, program ortakları sayesinde alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırılıyor.

Öte yandan şirketlere en sağlıklı biçimde firma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşullarıyla nasıl başa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Programa sınırlı sayıda şirket kabul ediliyor ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınıyor.

Program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma, şirkete özel birebir strateji danışmanlığı alma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsü için son başvuru tarihi 8 Kasım olup, "www.borsaistanbul.com/bistep" üzerinden detaylı bilgi edinilebiliyor.

Koç Üniversitesi, Borsa İstanbul, Dönüşüm, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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