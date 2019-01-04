Son Dakika Haberleri: Kurumsal Sektör Hesapları Verileri Açıklandı

Kurumsal Sektör Hesapları Verileri Açıklandı

44 dakika önce

Mali olmayan şirketlerin 2017 yılı katma değer içindeki payı yüzde 58,4 oldu.

Kurumsal Sektör Hesapları Verileri Açıklandı, System.String[]
Mali olmayan şirketlerin 2017 yılı katma değer içindeki payı yüzde 58,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2017 dönemi kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olup, 2017 itibarıyla toplam katma değerin yüzde 58,4'ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

Gayrisafi Milli Hasıla 2017 yılında 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu.

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2017 yılında yüzde 25,4 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2017 yılında toplam ekonomi için yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Yüzde 10,4'ü hanehalkı, yüzde 9,4'ü mali olmayan şirketler, yüzde 3,5'i mali şirketler, yüzde 2'si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2017 yılı için yüzde 15 oldu

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14,1 iken 2017 yılında yüzde 15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH'ye oranı 2017 yılında yüzde 5,6 oldu

Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2016 yılında yüzde 3,8 iken, 2017 yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Ekonomi
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