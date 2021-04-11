Kurumsal Seo'nun Bilinmeyenleri – Kurumsal Seo Nedir?

İmza İnternet Teknolojileri Yönetici Ortağı Hasan Yaşar, kurumsal SEO hakkında bilgi verdi. SEO'nun arama motoru optimizasyonu olduğunu, sitenin arama motorlarında çıkması için bazı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kurumsal SEO hizmetinin, ihtiyacı olan firmalara bu hizmeti dışardan yapma imkanı sağladığını ifade etti. Hangi içerikler internette daha çok görünür, hangi içerikler daha çok trafik yaparsa bunlarla ilgili özgün çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları firmalara önerdiklerini söyledi. Sitenin her aşamasında SEO tarafında bir hizmet verildiğini bunun için hem yazılım departmanıyla hem görselliğin önemli olduğu alanla hem de içerik departmanıyla birlikte çalışmalar yapıldığını belirtti. Buradaki tek amacın daha çok kullanıcının arama motorları tarafından gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Arama motorlarının da kullanıcıların neye dikkat ettiğine odaklandığını söyledi.

Google'ın son zamanda hızlı sitelere çok önem verdiğini, mobilden yapılan aramaların fazla olması nedeniyle mobile uygun olmayan ve hızlı açılmayan web sitelerinin arama motorları tarafından geri plana düştüğünü belirtti. Genel çerçeveye bakıldığında teknoloji nereye gidiyorsa, kullanıcı ne arıyorsa arama motorları da bunların öne çıkmasını sağlıyor dedi. Yaşar, kurumsal SEO hizmeti verilen firmalarla çalışmanın en büyük temel avantajı olarak, değişen teknolojiye tecrübeleri sayesinde adapte olup arama motorlarının ne istediğini hızlı bir şekilde anlamak olarak değerlendirdi.