Kurumsal Şirketler Teknoloji Sağlayıcılarından Neden Hizmet Almalı?
14 dakika önce
SabancıDx Operasyon Direktörü Bektaş Özkan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
SabancıDx Operasyon Direktörü Bektaş Özkan, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Kurumsal şirketlerin teknoloji sağlayıcılarına bakış açılarını ele alan Özkan, şöyle tavsiyelerde bulundu: "İşimiz teknolojiyi kullanarak hizmet üretmek. Ana işi teknoloji olamayan kurumsal şirketlerin bu işi uzmanlarına bırakmasını tavsiye ederim."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:33
İstanbullu Gelin, Etkili Senaryo Bulamadığı Gerekçesiyle Erken Final Yapıyor
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar
Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli