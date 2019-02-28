Son Dakika Haberleri: Kurumsal Şirketler Teknoloji Sağlayıcılarından Neden Hizmet Almalı?

Kurumsal Şirketler Teknoloji Sağlayıcılarından Neden Hizmet Almalı?

14 dakika önce

SabancıDx Operasyon Direktörü Bektaş Özkan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

SabancıDx Operasyon Direktörü Bektaş Özkan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kurumsal şirketlerin teknoloji sağlayıcılarına bakış açılarını ele alan Özkan, şöyle tavsiyelerde bulundu: "İşimiz teknolojiyi kullanarak hizmet üretmek. Ana işi teknoloji olamayan kurumsal şirketlerin bu işi uzmanlarına bırakmasını tavsiye ederim."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:33 

TV, Yenikadinda Gösterme, Sektörel, Ekonomi
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