Kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşüm konuşulacak - Son Dakika

Kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşüm konuşulacak

13.10.2020 11:11
Kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşüm konuşulacak, System.String[]

15 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, pandemi sonrasında kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşümü masaya yatıracak.

15 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, pandemi sonrasında kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşümü masaya yatıracak.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, kurumsal sosyal sorumluluktaki yeni yol haritalarını konuşmak ve Türkiye'nin bu alandaki nabzını tutmak için alanının en iyi örneklerini bu yıl yine Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde buluşturacak. İkinci yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve dönüşüm odağındaki programıyla ve "Dayanışmanın Gücü" temasıyla kapılarını açacak olan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, iş insanlarından profesyonellere alanının uzman isimleri sosyal yatırımların yeni yol haritasını konuşacak.

"Kurumsal Sosyal Sorumluluk" konusuna bir iç görü ve bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen zirvenin bu yılki açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan gerçekleştirecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü ve SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut'un konuşmasının ardından iş insanlarının katılımıyla "Pandemi Oyunun Kurallarını Nasıl Değiştirdi?" oturumu düzenlenecek. "Mor Ekonomi ve İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet", "Sürdürülebilirlik: Başka Bir Dünya Mümkün mü?", "Sosyal İnovasyonun Gücü" ve "Bi'Tıkla Dijital Dönüşüm" konu başlıklarıyla özellikle pandemi sonrasında liderlerin rolü, sosyal yatırımların dönüşümü, iyi uygulamalar ve sosyal girişimcilik konuları tartışılacak.

Zirvede gün boyunca hizmet, finans, iletişim alanında farklı sektörlerden önde gelen isimlerin yanı sıra medyadan usta kalemler de konuşmacı olarak ağırlanacak.

Hem iş dünyasından hem sivil toplumdan alanında uzman birçok konuşmacının katılacağı zirvenin programında ise Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Gürok Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkan Rana Birden Çorbacıoğlu, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Reckitt Benkiser Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Unilever Dış İlişkiler Direktörü Ebru Şenel Erim, Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu, JTI İletişim Müdürü Ayben Ünal, Shell Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, Hürriyet Gazetesi Yazarı Elif Ergu Demiral, Awen For US Kurucusu Dr. Aylin Löle gibi isimler yer alacak.

Zirve, 15 Ekim 2020, Perşembe günü yeni normal düzen gerekliliklerinin hassasiyetle yerine getirilmesi kapsamında korunma tedbirleri ışığında online olarak gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşüm konuşulacak

Boğazici Üniversitesi, Türkiye, 15 Ekim, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurumsal sosyal sorumluluktaki dönüşüm konuşulacak - Son Dakika Ekonomi

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