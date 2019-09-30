Son Dakika Haberleri: "Kurumsal yönetim farkındalığı artmalı"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Kurumsal yönetim farkındalığı artmalı"

42 dakika önce

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve Türkiye'deki iyi uygulamaları artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve Türkiye'deki iyi uygulamaları artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

TKYD Başkanı Ünal, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, derneklerinin, kurumsal yönetim anlayışını ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler yürüttüğünü vurguladı.

Yatırımı çeken ana faktörlerin başında gelen "güven" unsurunun "iyi yönetimden" geçtiğini ifade eden Ünal, "Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Kurumsal yönetimle büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu doğrultuda, ihracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile yaptığımız toplantılarla ülkemizde kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve iyi uygulamaları artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla sanayi ve ticaret odalarıyla toplantılar planladıklarını dile getiren Ünal, kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesi ile iyi uygulamaları, farklı çalışmalarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, TKYD'nin, 1 Ekim'de Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde "Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız?" konulu panel düzenleyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti
Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kurumsal yönetim farkındalığı artmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]