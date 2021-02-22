Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde her alanda kurumsal yönetim ele alınacak - Son Dakika

Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde her alanda kurumsal yönetim ele alınacak

22.02.2021 14:04
Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde her alanda kurumsal yönetim ele alınacak, System.String[]

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), bu yıl 13'üncü kez düzenleyeceği 'Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni, 24-25 Şubat tarihlerinde çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), bu yıl 13'üncü kez düzenleyeceği 'Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni, 24-25 Şubat tarihlerinde çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

TKYD, 24-25 Şubat tarihlerinde 'XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni düzenliyor. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek zirvenin ana teması, Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim' olarak belirlendi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinliğe, kamu, iş dünyası ve uluslararası alanda uzmanlar katılım gösterecek. Zirvede ayrıca XI. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini bulacak.

"Rekabetçiliğin ve yatırımcı çekmenin yolu sürdürülebilir kurumsal yönetimden geçiyor"

Zirve hakkında bilgi veren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Salgın ve küresel ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, şirketlerimizin rekabet kapasitelerini artırmaları ve yatırımcı çekebilmelerinin yolu, sürdürülebilir kurumsal yönetimi benimsemelerinden geçiyor. TKYD olarak bu yıl TOBB'un değerli katkıları ile düzenleyeceğimiz zirvemizde, kurumsal yönetimi tüm yönleriyle ele alarak, şirketlerimizin bu konudaki farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Çevrim içi ortamda yapacağımız etkinliğimize, kurumsal yönetimi uygulayan veya uygulamayı hedefleyen herkesi davet ediyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirvenin ilk gününde 'Kamu Politika Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve Politika Etkinliği için Kolaylaştırıcı Etkenler' konusunda bir panel düzenlenecek. Kamu ve özel sektör arasında diyaloğun artırılması yoluyla kamu politikalarının geliştirilmesine odaklanılacak panelin ardından, uluslararası danışmanlık firması Nestor Advisors tarafından hazırlanan, bankacılık sektörü ve kurumsal yönetime ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin ikinci günü ise bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan "Kurumsal Yönetim Ödülleri Töreni" ile başlayacak. Törende, 2020 yılının kurumsal yönetim notları baz alınarak, 'En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Şirket', 'Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi', 'Halka Açık Olmayan Finans Şirketi', 'Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket', 'Kurumsal Yönetim Endeksinde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket' ve 'En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç STK' kategorilerinde ödül verilecek.

Törenin ardından, IFC Avrupa ve Orta Asya Kurumsal Yönetim Lideri Merima Zupcevic, 'KOBİ'lerde Kurumsal Yönetim Nasıl Uygulanır' konusuna değinecek. Program, 'Değer Yaratmak - Sürdürülebilir İş Dünyası ve Türkiye'nin Uluslararası Endekslerindeki Yerinin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi' başlıklı oturum ile devam edecek. İki gün boyunca kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan zirvenin kapanışında ise EBRD Hukuki Dönüşüm Ekibi Yönetici Hukuk Müşaviri Pavle Djuric, 'Kurumsal Yönetimde Sonraki Adım, Gelişim Alanları'nın neler olduğunu anlatacak.

Zirveye katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde her alanda kurumsal yönetim ele alınacak

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Dünya Bankası, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde her alanda kurumsal yönetim ele alınacak - Son Dakika Ekonomi


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