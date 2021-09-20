KurumsalAnkara Büyükşehir Belediyesi Birim Yönetmelikleri - Son Dakika
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KurumsalAnkara Büyükşehir Belediyesi Birim Yönetmelikleri

20.09.2021 21:57
KurumsalAnkara Büyükşehir Belediyesi Birim Yönetmelikleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıBilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıÇevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaşkanlığıDeprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıEmlak ve İstimlak Dairesi BaşkanlığıFen İşleri Dairesi...

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Zabıta Dairesi Başkanlığı

YORUMLAR
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Zabıta Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler, İstimlak, Deprem, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KurumsalAnkara Büyükşehir Belediyesi Birim Yönetmelikleri - Son Dakika


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