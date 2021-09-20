Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › KurumsalAnkara Büyükşehir Belediyesi Birim Yönetmelikleri - Son Dakika