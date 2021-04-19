Kurumuş ağaç kökleri usta elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Kurumuş ağaç kökleri usta elinde sanat eserine dönüşüyor

Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

ARTVİN - Artvin'de yaşayan Yasemin Bekar, dere ve nehir kenarlarından topladığı ağaç kökleri ve çeşitli malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Artvin Hopa ilçesinde yaşayan Yasemin Bekar isimli yıllardır dere ve nehir yataklarından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor. İlçede esnaflık yapan ve boş zamanlarını ahşap sanatıyla uğraşan Bekar, bu uğraşı için atölye bile kurmuş. Dere ve nehir yataklarında ağaç kökü toplayan Bekar, atölyesinde yapıştırma, kesme ve zımparalama gibi işlemlerden geçirerek sanat eserine dönüştürüyor.

İlk başlarda küçük çaplarda soyut eserler yapan Yasemin Bekar, sanatını geliştirmesiyle ağaç köklerinden figürler yaptığını belirtilerek "Bu figürleri dere ve nehir kenarlarındaki malzemeleri kullanarak yapıyorum. Sanata aşığım ve gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu eserleri ağaç köklerinden yapıyorum. Dağda, bayırda, dere kenarında, nereye gitsek bir ağaç kökü görsek hemen alıp eve getiriyorum. Onu neye dönüştürebiliriz diye ortaklar arası konuşup eser çıkarıyoruz. Ben de güzel sanatlar öğrencisiyim. Her yaşa uygun eserler çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.