KURUMUŞ AĞAÇ KÜTÜKLERİNİ EL SANATINA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

MARDİN'de yaşayan 31 yaşındaki Cihat Ay, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç kütüklerinden ve değişik renklerdeki taşlardan ürettiği süs eşyalarıyla geçimini sağlıyor. Hayal gücünü kullanarak eşyalara şekil verdiğini söyleyen Ay, yaptığı işle ilgili hiçbir eğitim almadığını ve ilkokul mezunu olduğunu belirtti. Ay, Ömrünü tamamlamış ağaç kütüklerini ormanda toplayıp, onları birer sanat eserine dönüştürüyorum. Hayal gücümü kullanarak bu eserleri üretiyorum dedi.

Batman'dan 10 yıl önce gelerek Mardin'e yerleşen Cihat Ay, uzun süre çeşitli sektörlerde çalışarak geçimini sağladı. Ay, yaklaşık 3 ay önce tarihi marangozlar çarşısında kiraladığı 5 metrekarelik dükkanda çocukluğundan beri yatkın olduğu el sanatlarına yöneldi. Ay, süs eşyalarını üretmek için de ormanlardan topladığı, kütük, kozalak ve değişik renklerdeki taşları kullanmaya başladı. Hiçbir eğitim almadan yaptığı ürünleri, verdiği emeğe göre değerlendirip 150 ile 600 TL arasında fiyatlarla satışa sunan Ay, bu şekilde geçimi sağlamaya başladı. İlkokul mezunu olduğunu ve hayal gücünü kullanarak süs eşyalarına şekil verdiğini kaydeden Ay, sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

'ÖLÜ AĞAÇLARA BURADA YENİDEN HAYAT VERİYORUM'

Ay, ömrünü tamamlamış ağaçları sanata dönüştürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi Bu işin eğitimini almadım. Herhangi bir yerde eğitim görmedim. Tamamıyla hayal gücümü kullanarak bunları üretiyorum. Bir nevi ormandaki ölü ağaçlara burada yeniden hayat veriyorum. Yıllarca onu satın alanın vitrinini süsleyecek. Fiyatları verdiğim emeğe göre 150 ile 600 lira arasında değişiyor. Aslında pek bir şey de kazanmıyorum. Çünkü aylık kazancım neredeyse bir asgari ücrete tekabül ediyor ama mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım üretimden haz duyuyorum. Bu işe yatkınlığım vardı. Çocukken hayal gücümü kullanarak türlü türlü aletler yapardım. İyi de resim çizerdim ama 3 boyutlu ürünlerde daha iyi olduğumu fark ettim ve kendimi bu şekilde geliştirdim. Bu işi seviyorum, mutluyum