Kurumuş ağaçlar gelir kapısı oldu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Hasan Demirbaş'ın (59), kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından yaptığı ahşap ev eşyaları ilgi görüyor.

Devrek Sanayi Sitesi'nde metal atölyesi bulunan Hasan Demirbaş, ilgi duyduğu ahşap ev eşya üretimi için kolları sıvadı. İlçedeki marangozlardan kurumuş ağaç gövdeleri alan Demirbaş, atölyesinin yanına kurduğu bir odada kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından doğal cila kullanarak sandalye, masa ve raflar yapmaya başladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Demirbaş, hobi olarak başladığı ahşap eşya yapımından ek kazanç elde etmeye başladı. Demirbaş ürünlerini kızıyla birlikte internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına göndererek satışını yapıyor.