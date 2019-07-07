Kurumuş otlar alev aldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının neden olduğu duman, hayatı felç etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
ilçesinde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının neden olduğu duman, hayatı felç etti.
Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar
semtinde bulunan kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Alevlerin neden olduğu dumanlar nedeniyle çevre bina sakinleri ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı
Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!