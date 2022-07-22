Kurumuş otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
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Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

22.07.2022 16:25
Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ataşehir Mahallesi'nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, park halinde bulunan araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurumuş otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurumuş otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
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