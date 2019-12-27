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Kürüsel ısınmanın tetiklediği doğal afetler 2019'da 4 bin 570 can ve 140 milyar dolara mal oldu
6 saat önce
İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid 2019 yılında küresel ısınmamanın tetiklediği en büyük doğal afetlerin dünyada 4 bin 570'den fazla kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı. Raporda ayrıca, bu yıl meydana gelen 15 büyük doğal afetin 1 milyar doları aşan zarara sebep olduğu belitildi
İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid, 2019 yılında küresel ısınmanın tetiklediği büyük doğal afetlerin dünyada 4 bin 570'den fazla kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.
Raporda ayrıca, bu yıl meydana gelen 15 büyük doğal afetin 1 milyar doları aşan zarara sebep olduğu belirtildi. Söz konusu afetlerin 7'si ise 10 milyar dolardan fazla zarara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:12
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