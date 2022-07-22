Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti - Son Dakika
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Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti

22.07.2022 22:05
Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti

Tokat'ta sokakta bulduğu kurusıkı tabanca mermisini taşla ezen çocuk merminin patlaması sonucu arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

Tokat'ta sokakta bulduğu kurusıkı tabanca mermisini taşla ezen çocuk merminin patlaması sonucu arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

Olay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün yapılan bölgenin yakınlarında oynayan çocuklar tabanca mermisi buldu. K.Y. isimli çocuğun taşla ezdiği merminin patlaması sonucu T.Y. (14) yaralandı. Göğüs bölgesinden yaralanan çocuk Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Serviste tedavi altına alınan T.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise merminin kurusıkı tabanca mermisi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yeşilyurt, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti - Son Dakika
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