Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü - Son Dakika
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Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü

19.05.2022 14:04

Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü Kadın çalışana kurusıkı diye verdiği silahla "kendini öldürttü" iddiası Ağır yaralanan eğlence mekanı sahibi hayatını kaybederken, kadın çalışan ise gözaltına alındı Silahın ise kurusıkı olmadığı ortaya çıktıİSTANBUL...

Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü

Kadın çalışana kurusıkı diye verdiği silahla "kendini öldürttü" iddiası

Ağır yaralanan eğlence mekanı sahibi hayatını kaybederken, kadın çalışan ise gözaltına alındı

Silahın ise kurusıkı olmadığı ortaya çıktı

İSTANBUL Avcılar'da iddiaya göre, eğlence mekanı sahibi adam, birlikte alkol aldığı kadın çalışanına kurusıkı diye verdiği silahla kendisine ateş etmesini istedi. Kadının tetiği çekmesi üzerine ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın ise gözaltına alındı. Silahın kurusıkı olmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında çalışan Gurbet T, müşteriler dağıldıktan sonra mekan sahibi Emre Çağdaş Elçi, ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada mekan sahibi Elçi, silahının kuru sıkı olduğunu söyleyerek kadına ateş etmesini istedi. Gurbet T., eline aldığı silahı adamın göğsüne doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Elçi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Elçi'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elçi, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise, kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan silahın kurusıkı olmadığı ortaya çıktı.

Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü - Son Dakika


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