Son Dakika Haberleri: Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti
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Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sobalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sobalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesi Serinevler mahalleside bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gelen 4 kişi market sahibi Aydın pınar (25)'i kurusıkı tabanca ve sobalarla darp etti. Yaralanan Pınar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı Pınar'ın tedavisi sürerken, polis arabayla kaçan saldırgan 4 sahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

İslahiye İlçesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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