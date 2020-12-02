Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep (İHA) Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çeviren 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler ikamette yapılan aramalar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah çevirmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP