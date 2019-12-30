Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te, kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te, kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ocaklar Mahallesi'nde bir adreste kurusıkı tabancaların normal tabancaya dönüştürüldüğü istihbaratını değerlendirerek operasyon başlattı.

Söz konusu adreste yapılan operasyonda 1 tüfek kartuşu, 4 kamera, 2 matkap, 1 spiral, 1 mengene, 4 silah kabzası, 1 silah şarjörü, 26 matkap ucu, 2 burgu aleti, 1 tığ, 1 diş açma aparatı, 13 silah parçası, 5 namlu, 3 namlu kullanımına yarayan boru parçası ve 3 silah icra yayı ele geçirildi.

Operasyonda imalathanedeki H.İ.A. ile T.A. gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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