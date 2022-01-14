Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

14.01.2022 17:19

Son dakika haberler... Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon Gaziantep'te KOM ekipleri, kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü iki adrese operasyon düzenledi.

Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep'te KOM ekipleri, kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor. KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesinde bir iş yeri ile evde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen iki adrese Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramada 1 tabanca, 3 tabanca gövdesi, çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon
Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon
Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon - Son Dakika


Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş         
18:17
PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekilin fezlekesiyle ilgili konuşan CHP'li Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekilin fezlekesiyle ilgili konuşan CHP'li Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız         
17:43
Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt         
16:52
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:16 Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:30:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement