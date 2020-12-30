Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı
30.12.2020 16:50
Kütahya'nın Simav ilçesinde, kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden şahsın suç aleti ile birlikte yakalandığı bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden şahsın suç aleti ile birlikte yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Caddesi'nde havaya kurusıkı silahla ateş edildiği vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada Mustafa Ç. (35) isimli şahıs kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - KÜTAHYA
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