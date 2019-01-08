Kurusıkı Tabancayla Kazara Kendini Vurdu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, S.K. (43) yanlışlıkla kurusıkı tabancasının tetiğine dokununca kendini bacağından vurdu.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, S.K. (43) yanlışlıkla kurusıkı tabancasının tetiğine dokununca kendini bacağından vurdu. Yaralanan S.K. tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere
Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evinde bulunan S.K., iddiaya göre, kurusıkı tabancasının tetiğine yanlışlıkla dokununca kendini bacağından vurdu. Acı içerisinde kıvranan S.K. yakında bulunan Değirmendere Sağlık Ocağı'na gitti. Sol bacağından yaralanan S.K.'ye ilk müdahalede bulunuldu. S.K. daha sonra 112 Acil ekibi tarafından tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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