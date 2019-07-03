Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı
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İZMİR'in Kiraz ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:31 Kaynak: DHA
İZMİR'in Kiraz
ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından yaralandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, kurusıkı tabancayla oynayan Yağmur Subay, silahın yakın mesafeden ateş almasıyla başından yaralandı. Silah seslerini duyan ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yağmur, daha sonra ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Yağmur Subay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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