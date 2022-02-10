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Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu - Son Dakika

Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu

10.02.2022 22:24
Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı kurusıkı tabancayla kendisini ayağından vurarak yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı kurusıkı tabancayla kendisini ayağından vurarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıkışla Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki A.İ.A. (13) isimli çocuk evde bulunan kurusıkı tabanca ile oynarken sağ ayağının üst kısmından kendisini vurdu. Durumu gören baba Ö.A.(54), çocuğunu Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Sakarya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu - Son Dakika


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