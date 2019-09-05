Son Dakika Haberleri: Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
Son Dakika Güncel Haber

Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

13 dakika önce

GÜNGÖREN ve Esenler'de kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek tabancaya çeviren 1 kişi gözaltına alındı.

Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın, System.String[]
GÜNGÖREN ve Esenler'de kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek tabancaya çeviren 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kurusıkıdan çevirme 6 tabanca, torna makinesi ile tabanca parçaları ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir kişiyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri dün şüphelinin Güngören ve Esenler'de bulunan iki adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Abuzer Burak A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek silaha çevirdiği belirlendi. 2 evde yapılan aramalarda 6 kurusıkıdan çevirme tabanca, sanayi tipi matkap makinesi, 6 sürgü, üzerinde yiv ve set bulunan 8 namlu, 39 mermi, 1 şarjör ve 5 horoz tertibatı ele geçirildi.
Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde getirelen şüpheli Abuzer Burak A. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Organize ekiplerinin şüphelinin evleri ve adresinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.


- İstanbul
Güngören, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasilerden, sosyal medyada Sivas Kongresi paylaşımları
Nihat Hatipoğlu, ağabeyinin AK Parti'yi hedef alan sözlerini yorumladı Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Hakem Kurulu kararıyla memurlara yeni haklar sağlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:33:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]