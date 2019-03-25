Son Dakika Haberleri: Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar

Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar

18 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda namlusu değiştirilmiş 5 tabanca, 8 şarjör ve bir de torna kılavuz makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, asayiş ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları şahıslara ait sanayi sitesinde bir dükkana operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 tabanca, 8 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna ve kılavuz makinesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şüphelilerden F.K. (37) adliyeye sevk edildi. Mahkeme F.K'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

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