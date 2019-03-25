Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda namlusu değiştirilmiş 5 tabanca, 8 şarjör ve bir de torna kılavuz makinesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, asayiş ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları şahıslara ait sanayi sitesinde bir dükkana operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 tabanca, 8 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna ve kılavuz makinesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şüphelilerden F.K. (37) adliyeye sevk edildi. Mahkeme F.K'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı

İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon

AK Partililerle, MHP'liler Birbirine Girdi! 4 El Silah Sesi Duyuldu

Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor