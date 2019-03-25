Son Dakika Haberleri: Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar

Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kurusıkıdan Gerçek Silah Yapıyorlardı, Yakalandılar, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, emniyet ekipleri, kuru sıkı silahların namlusunu değiştirip gerçek silah olarak satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda namlusu değiştirilmiş 5 tabanca, 8 şarjör ve bir de torna kılavuz makinesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, asayiş ekipleri, uzun süredir takibe aldıkları şahıslara ait sanayi sitesinde bir dükkana operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 tabanca, 8 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna ve kılavuz makinesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şüphelilerden F.K. (37) adliyeye sevk edildi. Mahkeme F.K'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

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