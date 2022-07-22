Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

22.07.2022 14:35
Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir şahsın kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın tespit edilen ikametinde arama yapıldı. Atölyeye dönüştürülmüş oda içerisinde silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 adet tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzeler, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı - Son Dakika

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