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Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı

11.06.2021 12:45
Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı, System.String[]

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, mermi atar hale getiren B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, mermi atar hale getiren B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Niksar'da B.Ç.'nin, tamirhane olarak kullandığı evinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği ve silah onarımı yaptığı bilgisi üzerine jandarma operasyon düzenledi. B.Ç.'nin evinde yapılan aramada; 27 tabanca, 2 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 5 tüfek namlusu, çeşitli ebatlarda 1183 mermi, av tüfeği fişeği imalatında kullanılan 5 bin 227 kapsül ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ç., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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