Kurusıkıyla şaka canından ediyordu! Vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kurusıkıyla şaka canından ediyordu! Vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı

19.07.2022 11:25

Samsun'da şaka niyetiyle kurusıkı tabancayı kafasına dayayarak ateşleyen genç yaralandı. Şahsın hastanelik olduğu anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Samsun'da markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurusıkıyla şaka canından ediyordu! Vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurusıkıyla şaka canından ediyordu! Vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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