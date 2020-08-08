Kurutmalık kayısı hasadı devam ediyor - Son Dakika

Erzincan'da üzüm, kiraz ve kayısı üretiminin yaygın bir şekilde yapıldığı Üzümlü ilçesinde, hasadı devam eden kayısıyla, çiftçinin çileli yolculuğu 38 derece güneşin altında devam ediyor.

Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra aroması ve lezzeti ile de dünyanın ilgisini çektiği için 'sarı altın' olarak anılan, zor ve meşakkatli olan kurutmalık kayısı hasadı yaklaşık 1 ay önce Erzincan'da başladı. Geçmişte ülkemizin önemli kayısı üretim merkezleri arasında yer alan Erzincan'da kayısı yetiştiriciliğinin yavaş yavaş eski önemini kaybetmesine rağmen hala eski usul ile kurutmalık kayısı hasadı devam ediyor.

Erzincan'da üzüm, kiraz ve kaysı üretiminin yaygın bir şekilde yapıldığı Üzümlü ilçesinde, hasadı devam eden kayısıyla, çiftçinin çileli yolculuğu da 38 derece güneşin altında kaysılar iki parçaya ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor.

Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde üreticiler kavurucu sıcaklara rağmen dallardaki ürünleri toplayabilmek ve kayısıyı tüketime hazır hale getirebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kayısı hasadının zor olduğunu aktaran Fahriye Kara, fiyatların bu yıl fiyatlar iyi, kayısıyı dallardan topladıktan sonra kızgın taşların olduğu bölgeye taşıyoruz. Burada kayısıyı iki parçaya bölerek kuruması ve tüketime hazır hale getirilmesi için kızgın taşlara seriyoruz dedi. - ERZİNCAN