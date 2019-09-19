Kurutmalık üzümler arazilere "desen" oluyor

Hatay'da üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı "üzüm cenneti" olarak anılan Hassa ilçesindeki üzümler, zeytinyağı ve sodayla yıkanarak kurutuluyor.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği ilçede, yumuşak çekirdekli ve siyah üzüm, kurutularak değerlendiriliyor. Genellikle kadın işçiler tarafından toplanarak sandıklara yerleştirilen üzümler, traktörlerle önceden hazırlanan sergi alanına gönderiliyor. Burada tanelerine ayrılan üzümler, doğal zeytinyağı ve soda ile yıkanıp seriliyor. Tırmıklarla ara ara karıştırılarak kurutulan üzümler, tekrar toplanarak makine yardımıyla çöplerinden ayrılıp zeytinyağıyla yıkanıyor. Daha sonra arazilere serilen ve birkaç gün bu şekilde güneş altında kurutulmaya bırakılan üzümler, paketlenerek yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin dört bir yanının üzüm bağlarıyla çevrili olduğu için "üzüm cenneti" olarak anıldığını söyledi. İlçede 8 çeşit üzüm yetiştirildiğini anlatan Şahiner, kuru üzümlerin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da alıcı bulduğunu belirtti.

İlçedeki 50 bin dekarlık alandan 100 bin ton civarında üzüm yetiştirildiğini aktaran Şahiner, şöyle devam etti:

"Bölgemiz sofralık üzümün yanı sıra kuru üzüm üretiminde de önemli bir yere sahip. İlçede yetiştirilen üzümlerin 15 bin tonu kurutmalığa ayrılıyor. Bunlardan yaklaşık 3 bin ton kuru üzüm elde ediliyor. Genellikle iç piyasada tüketiliyor. Kısmen ihracat da oluyor. Başta Irak olmak üzere Orta Doğu ülkelerine gidiyor."

Hassa'da kuru üzümün, yumuşak çekirdekli siyah üzümden üretildiğini kaydeden Şahiner, üzümün kendisi kadar çekirdeğinin de sağlığa faydalı olduğunu vurguladı.

Çiftçi Recep Yağmur da üzüm kurutmanın büyük emek ve uğraş istediğini belirtti. Yağmur, üzümün kalitesine göre kilogramının 12 ile 18 lira arasında satıldığını söyledi.