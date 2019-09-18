Son Dakika Haberleri: Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi
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Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor.

Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi, System.String[]

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor. Bu yıl yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuru üzüme yönelen üreticiler mahalledeki çocuk parkları ile futbol sahasını kuru üzüm sergisine çevirdi.

Yenicekent Mahallesi'nde örtü altı üretim yapmayan çiftçiler bu yıl dolu, yağmur ve güneş yanıkları nedeniyle beklediği verimi alamadı. Olumsuz hava koşulları yüzünden üzümdeki kalite düşünce, ürüne verilen fiyat da düştü. Örtü altı üretim yapan çiftçiler üzümlerini kilogram fiyatı 2.5 ile 3 lira arasında satabilirken, örtü altı üretim yapmayan çiftçiler verimi düşük ürünleri için verilen fiyatı, giderlerini karşılamadığı için kabul etmedi. Çiftçiler bu nedenle, taban fiyatı kilogramı 10 lira kuru üzüme yöneldi. Mahalledeki başta futbol sahası olmak üzere çocuk parkları ve boş bulunan yerler kuru üzüm sergisine çevrildi. Mahalledeki futbol sahasının neredeyse her yerine serilen üzümler kurumaya bırakıldı.

'MASRAFLAR ÇIKMADI'

Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, üreticilerin bekledikleri fiyatı alamayınca kuru üzüme yöneldiğini ifade ederek, "Mahallede stat, çocuk parkları ve boş alanlar, kuru üzüm sergisine döndü. Çocuklarımızın futbol oynadığı sahaya da mecburen üzüm serdik. Üzümlerin kurumasından sonra kaldıracağız. Çocuklarımız tekrar burada futbol oynayabilecek. Çocuk parklarında da üzüm sergisi var. Örtü altı üretilen üzümler, kilosu 2.5 ile 3 liradan satılıyor. Kuru üzümün taban fiyatı 10 liradan ama hepsi çiftçinin eline geçmiyor. Giderleri çok fazla" dedi.

Üzüm üreticisi Hakan Yeşil ise, "Bu yıl yaş üzümden istediğimizi alamadık. İç pazar ve ihracat için de talep az oldu. Biz de kuru üzüme yöneldik. Yaş üzüm beklentilerimizi karşılamadı. Verilen fiyatlar özellikle ilaç, gübre, mazot masraflarımızı karşılamadı" diye konuştu.

- Denizli

Yenicekent, Denizli, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
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