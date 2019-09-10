Son Dakika Haberleri: Kurutmaya bırakılan domateslerden ay yıldız
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Kurutmaya bırakılan domateslerden ay yıldız

1 saat önce

Elazığ'da işçilerin kesip kurutmaya bıraktığı domateslerden ay yıldız oluşturuldu.

Kurutmaya bırakılan domateslerden ay yıldız, System.String[]

Elazığ'da işçilerin kesip kurutmaya bıraktığı domateslerden ay yıldız oluşturuldu.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Beşik köyünde üreticilerin katılımıyla düzenlenen kuru domates tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, iklim koşulları dolayısıyla şehrin sebze kurutmak için çok uygun olduğunu söyledi.

Bu tür işlerin eskiten sadece aile işletmeciliği şeklinde yapıldığını ancak gerçekleştirdikleri proje ve verdikleri destek sayesinde sektörün geliştiğini vurgulayan Karahan, "Birinci sınıf 10 kilogram domatesten yaklaşık 1 kilogram kurutmalık domates elde ediyoruz. Kurutulmuş domatesleri dünya sofralarına sunmaya çabalıyoruz." dedi.

Etkinlikte işçilerin kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerden oluşturduğu ay yıldız beğeni topladı.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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