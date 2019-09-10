Kurutmaya bırakılan domateslerle "Ay-Yıldız" oluşturdular

Elazığ'da 20 bin dekar alanda yıllık 70 bin ton civarında yapılan kurutmalık domatesler, toplanarak serildi. Tarla günü kapsamında domateslerle "Ay-Yıldız" oluşturuldu.



Elazığ'da merkeze bağlı Beşik köyünde, 'Organik Kurutmalık Domates' tarla günü etkinliği düzenlendi. Elazığ geneli 20 bin dekar alanda yaklaşık 70 bin ton civarında üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa çıkan domateslerin başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde gönderildiği belirtildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tarlada çalışan işçiler ile sohbet edip, onlarla birlikte çalıştı.



Etkinliğe katılıp bilgi veren İl Müdürü Karahan, "Elazığ ilimiz kadim kültürden beri zaten tarımın yapıldığı ve bu tarım ve hayvancılık içerisinde yoğunluklu olarak yapılan sebze yetiştiriciliği bu sebzelerden kurutmalık olarak kışın tüketmek üzere yapılan bir kültürden bahsediyoruz. Bunu aile işletmeciliği şeklinde yapıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık daha profesyonel sanayisine dokunan ve ihracatı hedefleyen bir kurutmalık sebze kültürünü ve sanayisini ilimize kazandırmış durumdayız. Dolayısıyla Beşik köyünde, Yurtbaşı beldesinde ve bazı ilçelerimizde yoğunluklu olarak yapılan bu ürünün, inşallah yakın zamanda Elazığ ilimizden direkt ihracata konu olacak ve ilimiz ve bölge ekonomisine ciddi manada katkı sunacak olan bir sektörü hep beraber ilimize kazandırmış olacağız. Hem tarla sebzeciliğinde hem de sera yetiştiriciliğinde bölgenin ihtiyacını karşılayan bir konumdayız" dedi.



Yaklaşık 20 bin dekar alanda sadece domates ekiminin yapıldığını da aktaran Karahan, 70 bin ton civarında üretimin gerçekleştiği bir sektör olduğunu kaydetti.



Kaliteli ve birinci sınıf yaklaşık 10 kiloluk domatesten bir kiloluk kurutmalık domates elde edildiğine dikkat çeken Karahan, "Ancak besin değeri ve organiği yüksek olan ve herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir ürün. Bizler de bu ürünün, sanayisini daha da geliştirip ilimizden sadece Türkiye piyasasına değil dünya piyasasına konu olacak ve sofralarında domatesi bulundurmaya gayret göstereceğiz. Bizim sürekli vurguladığımız, sözleşmeli üretim modelini hayata geçiren ve üreticilerin ürettiği ürünü burada kurutmalığa dönüştürmek üzere yapılan bir protokol ile hem üretici kazanıyor hem de sanayicimiz kazanıyor. Dolayısıyla biz sadece üretmeyeceğiz, yeni modellerimizi de üreticilerimiz ile buluşturacağız. Bu sözleşmeli üretim modelini daha da yaygınlaştıracağız. Bu manada bütün ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ