Kurutulan Meyvelerin Raf Ömrü Uzuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisinde kurulan Meyve Sebze Kurutma tesisi özellikle üreticilerin elinde kalan pazarlama fazlası ya da pazarlama şartlarının olumsuzluğu nedeniyle tarlada kalmış meyve ve sebzeleri kurutarak raf ömrü uzun, katma...

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisinde kurulan Meyve Sebze Kurutma tesisi özellikle üreticilerin elinde kalan pazarlama fazlası ya da pazarlama şartlarının olumsuzluğu nedeniyle tarlada kalmış meyve ve sebzeleri kurutarak raf ömrü uzun, katma değeri yüksek işlenmiş ürün haline getirmeye başladı.



"Tesiste Portakal, Mandalina ve Limonlar Kurutuluyor"



Muğla Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Kurutma Tesisi, mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme bölümlerinden oluşuyor. Üreticilerden gelen ürünler hijyenik şartlarda işlendikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan kurutma işlemine tabi tutuluyor. Kurutma işlemi, ürünlerdeki besin değerlerinin bozulmaması için ürün çeşidine göre değişen ve 70 C'yi geçmeyen sıcaklıklarda yapılıyor. Gıda tüzüğüne uygun, son teknoloji makine ve ekipmanlarla kurulan tesis halkın kullanımına açılarak hafta içi her gün vatandaşların getirdiği ürünlere kurutma hizmeti veriyor. Tesiste sezon ürünü olan portakal, limon ve mandalina kurutma işlemleri yapılıyor.



Yılın 12 ayı çalışabilen ve Muğla yöresinde yetiştirilen tarımsal ürünlerden katma değeri yüksek işlenmiş ürünler üretmeye yönelik kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'nde her türlü meyve sebzenin yanında aromatik bitkiler ve hayvansal ürünlerin de kurutma işlemi yapılabiliyor.



Başkan Gürün; "Üreten Köylümüz toprağını değil ürününü satacak"



Muğla'nın eşsiz doğası ve güzellikleri ile turizm kenti, verimli toprakları, başat ürünleri ile de Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk'ün üreten köylü milletin efendisidir sözünden aldıkları güçle Muğla'da üreticiye, kooperatiflere destek olduklarını ve birlikte ürettiklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Tarımsal üretim bir ülkenin kalkınması ve kendi kaynakları ile ayakta durabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz verimli toprakları ile her türlü ürünün yetiştirilebildiği, kendi kendine yetebilen sayılı toplumlardındı. Ne yazık ki tarımda izlenen yanlış politikalar nedeni ile birçok üründe dışa bağımlı hale geldik ve çiftçilerimiz topraklarını satmak zorunda kaldı. Son 17 yılda Türkiye'nin kırsal nüfusu 20 Milyondan 6 Milyona geriledi. Muğlamızda da nüfusumuzun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ayrı bir önem veriyor, üreticilerimize birçok alanda destek sağlıyoruz. 'Toprağını Satma, ürününü sat' sloganımız ile projeler üretiyor, üreticimizin tekrar milletin efendisi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tarım Laboratuvarı, Duyusal Analiz Laboratuvarı, Alım Garantili Çiçek Üretimi, yem bitkisi, fidan desteği, sulama kanalları, katma değeri yüksek ürünler trüf mantarı gibi üretim alanları, mera projesi gibi birçok yenilikçi projeden sonra meyve, sebze kurutma tesisimizi de hayata geçirdik. Muğla'nın ürettiği, üreticinin elinde kalan ürünler bu tesisimizde işlenerek yeni ürünler elde edilerek raf ömürleri uzatılacak ve üreticimiz kazanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmetin en iyisini vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar

Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi