Kurutulmuş İnsan Elleri ile Yakalandı

– Nijerya'da polisin şüphe üzerine durduğu adamın poşetinden kurutulmuş insan elleri çıktı.

– Nijerya'da polisin şüphe üzerine durduğu adamın poşetinden kurutulmuş insan elleri çıktı.



Nijerya'nın Ekiti eyaletinde bulunan bir kasabada vatandaşlar, soygun çetesinden aldıkları tehdit mektupları sonrası polise ihbarda bulundu. Güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye giriş çıkış yapan vatandaşların üzerini aramaya başladı.



Polis, şüpheli hareketleri bulunan 23 yaşındaki bir genci durdurdu. Üzerinden her hangi bir şey çıkmayan gencin poşetini kontrol eden polisler ise şoke oldu zira poşetten 2 adet 'kurutulmuş insan' eli çıktı.



Şüphelinin, kurutulmuş elleri Okemesi Ekiti bölgesinde bir mezarlıkta bulduğunu ve elleri 'para ayinlerinde' kullanmayı planladığını itiraf ettiği belirtildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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