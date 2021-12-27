KURUYAN AĞAÇ DEVRİLDİ, 1 KAMYON VE 1 OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yoldan geçen bir ağaç kamyonun önüne devrildi. Kamyonun önüne katarak sürüklediği ağaç park halindeki bir otomobile çarptı. Kamyon ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Saruhan'ın kullandığı 45 ADD 825 plakalı kamyonun önüne sokaktan geçtiği sırada, kaldırımdaki kuru ağaç aniden devrildi. Kamyonun önüne katarak sürüklediği ağaç park halinde bulunan Erol Dikdemir'e ait 43 SD 585 plakalı araca çarptı. Ses gelince durumu fark eden kamyon şoförü Saruhan, frene basarak aracını durdurdu. Devrilen ağaç, arasında kaldığı kamyon ile otomobilde maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri inceleme yapıp, rapor tutarken, Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA)