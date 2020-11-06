Kuruyan ağaç ve dallarını sanata dönüştürüyor - Son Dakika

MALATYA'da, ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), 40 yıldır hobi olarak kurumuş ağaç dallarını doğal halini bozmadan akla gelebilecek her türlü ev ve el eşyasına dönüştürüyor.

Mikail Fırat, kuruyan ağaç dallarını doğal halini bozmadan yaptığı masa, kürsü, sehpa, küllük, mumluk, anahtarlık ve şamdan gibi el ve ev aletlerine dönüştürerek, açtığı dükkanda sergiliyor. Fırat; kayısı, çam, ceviz ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türünden çeşitli araç, gereç ve süs eşyaları yapıyor. Mikail Fırat, kurumuş olarak bulduğu ağaçlar ile dallarını sanata dönüştürdüğünü ifade ederek, "Kişi nasıl, ne isterse, ağaca özgü çalışma yapıyoruz. Kişiler nasıl bir şeyler isterse onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sehpa, masa lambalık aklınıza her türlü ne gelirse ağaçla yapabiliyoruz. Kayısı ağacıyla tahta, aksesuar, el topacı, çocuk tekeri, çocuk çekici, ağaç çivi, ağaç teker yapıyoruz" dedi.Fırat'ın dükkanına gelenler de ağaç ve dallarından yapılan ev eşyası ve aksesuarları etkileyici bulduklarını kaydetti.