Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Malatya'da yaşayan 56 yaşındaki Mikail Fırat, yaklaşık 40 yıldır kuruyan ağaç ve dallarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

Malatya'da ilkokul öğrenimini sürdürürken babasının yönlendirmesiyle marangoz olmaya karar veren Fırat, el becerisini zamanla geliştirerek kurumuş ağaç dallarından çeşitli objeler yapmaya başladı.

Ailesinin tarım ve hayvancılıkla uğraşması dolayısıyla yaz aylarında tarla ve bahçe işlerinde çalışan Fırat, ağaç oymacılığı kalfalık ve ustalık belgesini aldıktan sonra kent merkezinde bulunan Sanat Sokağı'nda atölyesini açtı. Fırat, daha sonra yol kenarlarından, bahçelerden, parklardan topladığı ağaç parçalarını atölyesinde sanat eserlerine dönüştürüyor.

Topladığı ağaç ve dallarından sehpa, biblo, maket, masa ve sandalyelerin yanı sıra birbirinden ilgi çekici süs ve dekorasyon malzemeleri yapan Fırat, yaptıklarını Sanat Sokağı'nda vatandaşların beğenisine sunarak ailesini geçindiriyor.

"Geri dönüşüme de katkı sağlamış oluyoruz"

Ağaç oymacısı Mikail Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yolda bulduğum odun parçalarını, ağaç parçalarını burada kuş yuvası, maket ev, çocuk sandalyesi, teker, sehpa, yani sanatla ilgili ne varsa onu kesin sonuçlandırıyorum. Geri dönüşüme de katkı sağlamış oluyoruz. Bazı vatandaşlarımız naylon, poşet, kağıt, pil topluyor, ben de ağaç toplayıp geri dönüşüme kazandırıyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum yaşamaya da devam edeceğim." dedi.

Bulduğu her kurumuş ağaç parçası üzerinde "nasıl sanat eserine dönüştürürüm" diye düşündüğünü aktaran Fırat, "Atıl vaziyette olduğu için ağaçların çoğunu ücret vermeden alıyorum. Elimden geldiği kadar güzel ve faydalı işler yapmaya gayret ediyorum. Bahçesindeki kurumuş ağaçlarla ilgili talep olduğunda bu konuda vatandaşlara da yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Fırat, dışarıda boş vakit geçirenleri kendisiyle çalışmaya davet ederek, özellikle çocuklar için güzel aksesuarlar yaptığını sözlerine ekledi.