Kuruyan barajda yürüyorlardı, eriyen karlarla yeniden su tuttu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş içesinde kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Karacalar barajında bol yağışlarla birlikte su seviyesini yükseldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karacalar köyüne 1995-2001 yılları arasında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın ve yanlış tarımsal sulamanın etkisiyle tamamen kuruma noktasına gelmişti. Suyu metrelerce çekilen baraj, yağan bol karın erimesi ile birlikte yeniden su tutu. Geçmişte yüzmeye korktukları barajın üzerinde yürüyen köy sakinlerinin ise yüzü güldü. Köy sakinlerinden, eski muhtar Erdal Cengi, tarımsal sulamada barajın çok önemli olduğunu ve geçen seneye göre bu yaz daha fazla sulama yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.

"SU SEVİYESİ DURUMA GÖRE İYİ ŞUANDA"

Karacalar köyü eski muhtarı Erdal Cengi, "Bu yıl aşırı bir kuraklık vardı. Ben çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Kuraklık yüzünden ne pancar ne de ekini verimli alabildik. 300 dönüm yer ekip biçiyorum hayvanların yiyeceğini dahi çıkaramadım. Barajımızda kuraklık nedeniyle suyu azdı. İki defa su verildi o da işimizi görmedi. Bu sene kar fevkalade yağdı umut oldu. Barajın suyu biraz yükseldi. Güzden beri yeni geliyorum su seviyesi duruma göre iyi şuanda. Baharda da yağışlar iyi giderse biraz daha yükseleceğini umut ediyorum" dedi.

(Volkan Kaplan - Demet Karakuş-İHA)