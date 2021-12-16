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KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ - Son Dakika

KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

16.12.2021 10:03

AYDIN'da 1 Ekim-13 Aralık tarihleri arasında, metrekareye düşen 246 kilogram yağmur, kuruyan Büyük Menderes Nehri'ni özlenen eski günlerine döndürdü.

AYDIN'da 1 Ekim-13 Aralık tarihleri arasında, metrekareye düşen 246 kilogram yağmur, kuruyan Büyük Menderes Nehri'ni özlenen eski günlerine döndürdü. Son yağmurlar tarlaları suya doyan çiftçileri de sevindirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkiinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, bu yıl kuraklık nedeniyle kurudu. Daha önceleri taşkınların yaşandığı, birçok tarım arazisini sulayan nehrin kuruması nedeniyle Aydın'da çiftçiler zor günler geçirdi. Tarlalar su yetersizliği nedeniyle yılda 4 yerine 2 kez sulandı. Kuruyan Büyük Menderes'in yatağında kum üzerinde yürüyen çiftçiler, kuraklığa dikkat çekti. Önümüzdeki yıla da karamsarlıkla bakan çiftçiler, son zamanlarda yağan yağmurlarla umutlandı. Geçen yıl 1 Ekim- 13 Aralık tarihleri arasında 113 kilogram yağmurun düştüğü bölgeye, bu yıl aynı tarihlerde metrekareye 246 kilogram yağmur yağdı. Tarlalar yağışla birlikte suya doydu. Derelerin taşıdığı yağmur sularıyla kuraklıkla boğuşan Büyük Menderes Nehri özlenen eski haline döndü. Yağmurların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

'ÇOK ŞÜKÜR KORKTUĞUMUZ OLMADI'

Yağmurlara çok sevindiklerini ifade eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl için, geçen eylül ayından itibaren kuraklık nedeniyle tedirginliğimiz başlamıştı. Bölgede arazilerin yüzde 50'sinin kurak alan olması söz konusuydu. Ziraat Odaları olarak DSİ yetkilileri ile yaptığımız toplantılardan 2 hafta sonra yağmurlar yağmaya başladı. Son 25 günde arka arkaya yağan yağmurlar çok iyi oldu. Çünkü, ekim, üretim hep suyla yapılıyor. Su olmadı mı hayat bitiyor. Geçen yıl tarlaların büyük bölümünde buğday ekiliydi. Ancak, buğdaylar dahi su istiyordu. Ama şimdi bakıldığında tarlalar suya doymuş ve sular Büyük Menderes Nehri'ne akıyor. Kuraklığın devam edeceğini düşünürken bu yağmurları görmek bizi oldukça sevindirdi. Önümüzdeki günlerde yağmurlar görünüyor. Bu hemen kuraklığın bittiği anlamına gelmesin. Barajlarında su alarak dolması lazım ki çiftçiler 2022 yılında daha rahat etsin" dedi.

'HERKES İSTEDİĞİNİ EKEBİLMELİ'

Koçarlı'nın kırsal Güdüşlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Kural (62) ise, "Geçen yıl pamuk ekecektim ama kuraklıktan dolayı tarlanın birine susam ektim. Su az istediği için mecburiyetten susam ekmiştim. Bu yıl yağmurlar güzel yağdı. Yağmurun yağması iyi ama barajların da yüzde 100 dolması önemli. Herkes istediğini ekebilmeli" diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Dişçi de (62), "Yağmurlar istenildiği gibi yağıyor. Sulama sularının yüzde 100 verilmesini istiyoruz. Kuraklık nedeniyle bu yıl ektiğim ürünlerde zararım oldu. Ancak şu an toprak suya doydu. Yağmur sevinci yaşıyoruz" diye konuştu.

KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Aralık, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURUYAN BÜYÜK MENDERES NEHRİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ - Son Dakika


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