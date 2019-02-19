Kuruyan Çeşmeden Su Aktı

Gaziantep'in Araban ilçesindeki kuruyan bir çeşmeden 4 yıl sonra yeniden su aktı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki kuruyan bir çeşmeden 4 yıl sonra yeniden su aktı.



Araban ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bulunan, kuraklık nedeniyle kuruyan ve yaklaşık 4 yıldan beri su akmayan Karacaören çeşmesinden su akmaya başlaması ve yanındaki kuyunun dolması mahalle sakinleri ve bölge halkının yüzünü güldürdü.



Karacaören Mahallesi Muhtarı Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan çeşmeden sağanakların ardından su akmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Daha önce mahalle halkının buradan su alıp içme suyu olarak kullanması üzerine çeşmeden numune alıp tahlilini yaptırdığını ifade eden Doğan, "Tahlil sonucunda çeşmemizin suyunda sıfır kireç olduğunu ve piyasada satılan şişe sulardan temiz olduğunu gördük. Ayrıca bölgede başka çeşme ve akarsu olmadığı için çevrede otlatılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bu çeşmenin suyuyla sulanıyordu." diye konuştu.



Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e yıllar sonra çeşmeden su aktığını ancak çevresinde düzenleme yapılması gerektiğini ilettiğini kaydeden Hasan Doğan, "Kendisinden çeşmede çevre düzenlemesi yapılması için önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacağı sözünü aldım. Araban Belediyesi tarafından yapılacak çevre düzenlemesi için şimdiden Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." dedi.

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