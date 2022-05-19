Kuruyan çınar ağaçları bulundukları yerde sanat eserine dönüştürülüyor (1)

İran'ın başkenti Tahran'da kuruyan çınar ağaçları, kesilmek yerine sanatçılar tarafından bulundukları yerlerde birbirinden ilginç heykellere dönüştürülüyor.

Tahran Belediyesi Peyzaj Müdürlüğü, İranlı sanatçıları, Veliasr Caddesi'nde bulunan 88 kurumuş çınar ağacının sanat eserine dönüştürülmesi için başlatılan "Ağacistan" projesine katkı sunmaya davet etti.

Farklı alanlarda çalışma yapan birçok sanatçının belediyenin bu davetini değerlendirerek çalışmalarıyla destek olması sonucu başkentte renkli görüntüler oluştu.

İki tarafı ağaçlarla sarılı Veliasr Caddesi, 18 kilometrelik uzunluğuyla İran'ın en uzun caddesi olma özelliğine sahip.

Kuzey-güney yönünde ilerleyen cadde, kuzeydeki Tecriş Meydanı'ndan güneydeki Demiryolu Meydanı'na uzanıyor.

Turizm Bakanlığı, 2011'de ülkenin ulusal mirası listesine dahil edilen Veliasr Caddesi'ni küresel ölçekte de tescil ettirmek istiyor.