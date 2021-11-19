Kuruyan deredeki yavru balıklar kurtarıldı - Son Dakika

Kuruyan deredeki yavru balıklar kurtarıldı

Adana'da yaklaşık 10 bin yavru balık içinde su ve oksijen bulunan tanka alındıktan sonra Kilgen Baraj Gölü'ne bırakıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde derede suların çekilmesi sonucu bir su birikintisinde mahsur kalan yavru balıklar kurtarılarak baraj gölüne bırakıldı.

Kilgen Çayı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kilgen Çayı boyunca yaptıkları incelemede sularının azalması sonucunda Kumgölü mevkiinde yavru balıkların bir kısmının dere yatağında öldüğünü bir kısmının ise yaklaşık 10 metrekarelik bir su birikintisinde yaşam mücadelesi verdiğini gördü.

Oksijen tanklı nakil aracı ile su birikintisinin olduğu yere gelen ekipler yaklaşık 10 bin yavru balığı özenli bir çalışmayla alarak içinde su ve oksijen bulunan tanka aldı. Yaşayan yavru balıkların su birikintisinden toplanmasının ardından Kilgen Baraj Gölü'ne bırakan ekipler binlerce balığın tekrar hayata tutunmasını sağladı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, balıkların bir kısmının kurak geçen yaz sezonunun ardından suları yok denecek kadar azalan çayda su ve oksijen yetersizliği nedeniyle telef olduğu belirterek, "Su birikintisinde hayata tutunmaya çalışan binlerce yavru balığı süratle toplayarak geldikleri baraj gölüne bıraktık" dedi.