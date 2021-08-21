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Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü - Son Dakika

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

21.08.2021 13:12

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü'nde suların çekilmesi ile ortaya çıkan görüntü görenlerin içini sızlatmaya devam ediyor.

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi

Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü'nde suların çekilmesi ile ortaya çıkan görüntü görenlerin içini sızlatmaya devam ediyor. Bir zamanlar kayıklarla gezilen gölde suların çekilmesi ile bölge adeta bir kayık mezarlığını anımsatırken, bahar ve yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin yükselmesinde yetersiz kaldı.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi, Eber beldesi sınırlarında bulunan göl Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. En derin yeri 21 metre olan gölüm yüzölçümü ise yaklaşık 120 kilometrekare. Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde ayrıca Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü'nde yetişiyor. Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi devam ederken, kuruyan alanlarda ortaya çıkan manzara ise korkutucu boyutlara ulaştı. Bir zamanlara yerli halkın 'kopak' adını verdiği, su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıklardan eser kalmazken, gölün Ortakarabağ köyü sınırları içinde kalan kısmında yaklaşık 4 kilometrelik bir çekilmenin olduğu ve bu çekilmenin su azlığına bağlı olarak devam ettiği gözlendi.

Gölde ürkütücü manzara

Geçtiğimiz bahar ayı ile birlikte yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin artmasına fayda sağlamayınca gölün büyük bir çoğunluğunda su çekilmesi yaşandı. Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyunu ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ürkütücü manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor.

"Gelecek dönem hayatta kamış olmaz"

Derekarabağ köyünden göldeki kamışları yurtdışına ihraç eden Habib Kılıç, bu gidişle önümüzdeki yıl kamış işinin tamamen biteceğini kaydetti. Kılıç, "Bizim Eber gölümü bu sene eğer kaynak verilmese tamamen kurudu. Biler içinde buradaki kamış şirketleri kapanır. Hadi bu dönem aldık, gelecek dönem hayatta olmaz. Hava kurak gitti bu sene, aşırı kurak gitti. Kamışın olup olmayacağı da belli değil" diye konuştu.

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

Karahisar, Türkiye, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü - Son Dakika


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