Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu - Son Dakika
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Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu

21.06.2022 16:32
Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan Marmara Gölü ve havzasına kaçak olarak ekilen ve hasatları yapılan buğdaylara ve samanlara jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan Marmara Gölü ve havzasına kaçak olarak ekilen ve hasatları yapılan buğdaylara ve samanlara jandarma ekipleri tarafından el konuldu. 3 şahıs hakkında tutanak tanzim edilirken, tutanakların gerekli idari yaptırım için Gölmarmara Kaymakamlığına, DSİ'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine gönderildiği bildirildi.

Kuruyan Marmara Gölü ve havzasını kaçak yollarla ve işgalle tarım arazisine döndüren şahıslara yönelik yapılan denetimler sırasında Gölmarmara ilçesinin Yeniköy mevkiinde 3 şahsı buğday hasadı sırasında suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında jandarma tarafından tutanak tutulurken hasat edilen buğdaylara da el konuldu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde M.E. (36) isimli şahsın DSİ'ye ait araziden yapmış olduğu buğday hasadı sonrası elde ettiği samanı 06 CBH 385 ve 34 BU 3729 plakalı 2 farklı traktör ile balyalama işlemi yaparak 09 ABE 424 plakalı kamyona yüklediği esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. M.E. hakkında tutanak tanzim edilerek samanlara el konuldu.

Yine Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde F.N. (27) isimli şahsın DSİ'ye ait araziye ekmiş olduğu buğdayı biçerdöver ile biçme işlemi yaptırdığı ve buğdayı 10 ZF 375 plakalı ve 45 UA 8354 plakalı kamyonlara yüklediği tespit edilerek tutanak tanzim edildi. Buğdaylara jandarma tarafından el konuldu.

Jandarma ekipleri yine Yeniköy mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında N.D. (46) isimli şahsın DSİ'ye ait araziden yapmış olduğu hasat sonrası elde ettiği buğdayı 45 SC 1831 plakalı traktöre yükleme yaptığını tespit ederek hakkında tutanak tanzim edildi. Her 3 şahıs hakkında gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Gölmarmara Kaymakamlığına, DSİ'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine tutanakların gönderildiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu - Son Dakika

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