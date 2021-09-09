Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor - Son Dakika

Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Beslendiği su kaynaklarının kuruması ve yağışların azalması nedeniyle göl tamamen kurudu. Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kar manzaralarını andırdı.

ORTAYA İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl endişe verse de ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl drone ile havadan da görüntülendi.

"GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ FAKAT BİR YANDAN DA İÇLER ACISI"

İlçe sakinleri kuraklık nedeniyle gölden geriye kış mevsimini andıran görüntüler kaldığını belirtip, "Burada yaz aylarında 35-40 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı kuraklık yaşanıyor. Kuraklıktan dolayı göl adeta kar yağmış gibi bir manzaraya büründü. Tabii ki güzel bir görüntü fakat bir yandan da içler acısı. Kuraklığın olması insanları tedirgin ediyor" dedi.