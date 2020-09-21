Kuruyan ırmak yatağındaki balıklar gölet açılarak kurtarıldı - Son Dakika

BARTIN'da uzun süredir yağış olmaması nedeniyle Kurtköy köyünden geçen Bartın Irmağı'nın kuruması sonucu küçük bir su birikintisinde mahsur kalan balıklar, ekiplerin açtığı göletlere konuldu.

Bartın- Karabük yolu üzerindeki Kurtköy köyünün alt tarafından geçen ırmak yatağı, uzun süredir bölgede yağış olmaması nedeniyle kurudu. Akşam saatlerinde ırmak yatağına inen köyde yaşayan vatandaşlar, küçük bir alana sıkışan binlerce balığı fark etti. Vatandaşlar durumu hemen İl Özel İdare'ye haber verdi. Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri, Bartın Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz geldi. Ekipler, küçük bir alanda sıkışan balıklar için 2 büyük çukur açarak, içini su ile doldurdu. Görevliler elleriyle topladıkları balıkları, su ile doldurulan göletlere taşıdı.

'İLK KEZ IRMAK YATAĞININ KURUDUĞUNU GÖRDÜK'

Kurtköy köyü muhtarlığı azası Ersin Öztürk, ilk kez ırmak yatağının kuruduğunu gördüklerini belirterek, "Irmak yatağımızda şu an hiç su yok. Böyle bir durumu daha önce yaşamadık. Çok şaşkınız, ırmakta küçük bir alanda bulunan binlerce balık, ekiplerin oluşturduğu göletlere konuldu. Şimdilik balıklarımızı kurtardık" dedi.