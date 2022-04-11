Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu - Son Dakika
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Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

11.04.2022 17:54

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştuELAZIĞ Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçavuş şelalesi, baharla birlikte karların da erimesi ile coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen oluşturdu.

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

ELAZIĞ Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçavuş şelalesi, baharla birlikte karların da erimesi ile coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birçok yerde bulunan şelaleler de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ'da birçok kişinin haberinin bile olmadığı merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Karaçavuş köyünde bulunan şelale de ilkbaharla birlikte coştu. Doğa harikası görüntüler oluşturan şelalede, bölgede yaşayan kişiler başta olmak üzere, foto tutkunları yoğun ziyaret gerçekleştirirken, şelalenin metrelerce yükseklikten dökülmesi ise görsel şölen sundu.

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu
Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu
Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu - Son Dakika


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